Beypazarı'nda kök boya atölyesindeki ipler 50'den fazla merkeze gönderiliyor - Son Dakika
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Beypazarı'nda kök boya atölyesindeki ipler 50'den fazla merkeze gönderiliyor

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Beypazarı\'nda kök boya atölyesindeki ipler 50\'den fazla merkeze gönderiliyor
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Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi, doğal bitkilerden elde edilen kök boyalarla renklendirdiği yün ipleri Türkiye genelindeki 50'den fazla merkeze gönderiyor. Merkez Müdürü Atilla Sevimli, iplerin kilim dokuma başta olmak üzere çeşitli el sanatlarında kullanıldığını söyledi.

Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi, doğal bitkilerden elde edilen kök boyalarla renklendirdiği yün ipleri Türkiye'nin 50'den fazla merkezine gönderiyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren merkezde, kök boya atölyesinde doğal malzemelerle renklendirilen ipler, kilim dokuma başta olmak üzere çeşitli el sanatlarında kullanılıyor.

Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atilla Sevimli, merkezde çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini belirterek, kök boyalı ipleri Türkiye genelindeki 50'den fazla merkeze gönderdiklerini söyledi.

Merkezin teşhir salonunda çeşitli el sanatları ürünlerinin sergilendiğini aktaran Sevimli, Ankara Kalkınma Ajansının desteğiyle oluşturulan kazan atölyesinde, doğadan toplanan bitkilerle yün iplerin renklendirildiğini ifade etti.

Sevimli, Ankara keçisinden elde edilen tiftiğin de kök boya atölyesinde renklendirilerek farklı ürünlerin üretiminde kullanıldığını kaydetti.

Kök boya atölyesi sorumlusu usta öğretici Aslıhan Evren de kilim iplerini doğal bitkilerle renklendirdiklerini belirtti.

Ham yün iplerin bitkilerden elde edilen boyalarla farklı renklere dönüştürüldüğünü anlatan Evren, Ankara Kalkınma Ajansının desteğiyle atölyedeki çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beypazarı'nda kök boya atölyesindeki ipler 50'den fazla merkeze gönderiliyor - Son Dakika
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