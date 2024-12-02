Beypazarı'nda Kömür Yardımı Başladı - Son Dakika
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Beypazarı'nda Kömür Yardımı Başladı

Beypazarı\'nda Kömür Yardımı Başladı

Beypazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kömür yardımı yapıyor.

02.12.2024 20:47
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Beypazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımında bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara kışlık kömür yardımı desteği başlatıldı.

Belediye Başkanı Özer Kasap, sosyal belediyeciliğin gereği vatandaşa sahip çıktıklarını belirtti.

Kasap, "Vatandaşımıza sahip çıkıyoruz. Bu insanların evlerinde üşümeden kışı geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kömür ve odun yardımlarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Kasap, kömür ve odun yardımı yapılan kişilerin Belediyenin Sosyal Hizmet Müdürlüğü biriminin yaptığı çalışmalar sonrasından belirlendiğini aktardı.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili'den seçim sonrası açıklama

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, İlçe Başkanlığı ve Kadın Kolları Başkanlığı seçimlerini tamamladıklarını ve bundan sonra sürenin çalışma zamanı olduğunu belirtti.

Etili, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, AK kadrolar olarak, yarım seçim olacakmış gibi çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kongrelerden güçlenerek, yönetimleri de gençleştirerek çıktıklarını belirten Etili, "İlçede seçimimizi tamamladık. İlçe Başkanlığı olarak, gerek Kadın Kolları, gerek Gençlik Kolları ile koordineli bir program yapıyoruz ve araziye çıkıyoruz. Tabii, alanda, arazide her zaman varız. İlk günkü heyecan içinde çalışmalarımızı ekibimle birlikte sürdüreceğiz. Mazeret üretmiyoruz. Köy köy, belde, belde mahalle mahalle ziyaretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Geldiğimiz noktada AK Parti iktidarının ülkemizde neleri başardığını anlatıyoruz ve anlatmaya da çalışıyoruz." dedi.

Etili, eski ilçe başkanlarını ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Güdül Belediyesinden yakacak yardımı

Güdül Belediyesi, mahalle muhtarlıklarına, köy konağı ve camilere soba ve yakacak desteğinin başladığını bildirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliği içinde mahallelerin camilerine ve muhtarlıklara soba ve yakacak desteğinde bulunduklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile dayanışma içinde olduklarını belirten Doğanay, "İlçemizdeki cami ve muhtarlıkların soba ve kömür ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Böylesi güzel dayanışma ile vatandaşlarımız camilerde üşümeden ibadetlerini yerine getirebilecekler. Ayrıca, muhtarlıklarımıza da desteklerimiz sürüyor. Bu kış kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız ve bırakmamakta da kararlıyız." diye konuştu.

Nallıhan Belediyesinden pazarcı esnafına sıcak çorba

Nallıhan Belediyesi soğuk havada pazarcı esnafı ve vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Belediye hizmet binası önünde yapılan dağıtıma pazarcı esnafı ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Ertunç Güngör, "Havaların soğumasıyla birlikte erken saatlerde tezgahlarını açan pazarcı esnafları ile aralık ayının bu soğuk gününde Nallıhan pazarına alış veriş için gelen halkımıza sıcak çorba ikramı yaparak onları ısıtmaya çalıştık. Her zaman dediğim gibi sosyal belediyecilik anlamında halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Beypazarı, Belediye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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