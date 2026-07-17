Beypazarı\'nda yaz Kuran kursu öğrencilerine ikram

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaz Kur'an kursundaki öğrencilere belediye ekiplerince ikramda bulunuldu.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde yaz Kur'an kursunda camilerde temel dini eğitim alan öğrencilere ayran ve kek ikram edildi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serdar Koyutürk, geleneksel hale getirdikleri uygulamayla öğrencileri sevindirdiklerini söyledi.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün de belediye personeline teşekkür etti.