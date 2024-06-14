Beypazarı'nda Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

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Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla resmi kurum amirleri ve halkın katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Kurban bayramı dolayısıyla, tüm resmi kurum ve kuruluşlar, parti temsilcileri, dernek ve muhtarlarla bayramın birinci günü Halk evinde bayramlaşma yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarlıların Kurban Bayramını tebrik etti.