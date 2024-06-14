Beypazarı'nda Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Beypazarı'nda Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla resmi kurum amirleri ve halkın katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bayramın birinci günü tüm resmi kurum ve kuruluşlar, parti temsilcileri, dernek ve muhtarlarla Halk evinde bayramlaşma yapılacağı belirtildi. İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz ise Beypazarlıların Kurban Bayramını tebrik etti.

14.06.2024 16:49
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Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla resmi kurum amirleri ve halkın katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Kurban bayramı dolayısıyla, tüm resmi kurum ve kuruluşlar, parti temsilcileri, dernek ve muhtarlarla bayramın birinci günü Halk evinde bayramlaşma yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarlıların Kurban Bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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