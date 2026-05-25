Beypazarı\'nda Kurban Bayramı Tedbirleri Alındı

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı önceki gerekli tedbirleri aldı.

Beypazarı Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Dursun, yaptığı açıklamada, bayram tatili nedeniyle ilçede yaşanabilecek turist yoğunluğu dolayısıyla gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Sürücülere de uyarılarda bulunan Dursun, "Lütfen bu bayramı kara bayram yapmadan, emniyet kemerleri takılı, trafik kurallarına uyarak, daha güvenli sürüş gerçekleştirelim. Kazasız günler ve iyi bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Denetimlere, motorize yunus ekiplerinin de destek vereceği belirtildi.