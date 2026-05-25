Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K'nin kullandığı 06 CAU 370 plakalı otomobil, Milli Egemenlik Caddesi'nde Suriye uyruklu B.E'nin kullandığı 06 MC 5767 plakalı üç tekerlekli ve sepetli elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?