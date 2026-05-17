Beypazarı'nda Sanat ve Doğa Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beypazarı'nda Sanat ve Doğa Etkinlikleri

17.05.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı'nda halk oyunları ve Türk Halk Müziği konseri düzenlendi, doğa yürüyüşü gerçekleşti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye başkanlığı ve Eğitim-Sen 4 No'lu Şubesince halk oyunları ile konser etkinliği düzenlendi.

Suluhan Kervansarayında düzenlenen etkinlikte, halk oyunları gösterileri sunuldu, Türk Halk Müziği konseri verildi.

Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, türkülerin birleştirici özelliği olduğunu belirterek, "Türkülerimiz her zaman hayalimizde olmuştur. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz önem ortadadır." dedi.

Eğitim-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek ise bünyelerindeki dans ve Türk Halk Müziği topluluğun 2 yıldır sahne aldığını söyledi.

Şimşek, sanata verilen değerin insanları daha güvenli bir geleceğe taşıyacağını sözlerine ekledi.

Kelebek Vadisi'nde doğa yürüyüşü

Doğaseverlerin katılımıyla Beypazarı ilçesindeki Kelebek Vadisi'nde yürüyüş düzenlendi.

Katılımcılar, yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta Sabagoz Vadisi girişine kadar yürüyüş yaptı.

Hava şartlarının gayet iyi olduğunu belirten Koordinatör Reşat Erten, etkinliği Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Sanat ve Doğa Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

15:54
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:53:04. #7.12#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda Sanat ve Doğa Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.