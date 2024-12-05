Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Adımların Öyküsü: Bir Yolculuğun İzleri" sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Programı öğretim görevlisi Hatice Somçağ'ın hazırladığı sergide, geçmişin izlerini taşıyan tarihi ayakkabı tasarımları, el işçiliğiyle hazırlanmış özgün örnekler halinde sergileniyor.
Somçağ, Süreyya Özkan Gaz Lambası Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışında, geçmişte kullanılan yöntemlerle hazırladığı el yapımı ayakkabıları Türk kültürüne uygun motiflerle buluşturarak beğeniye sunduğunu söyledi.
Serginin açılışına Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap ve davetliler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Tarihi Ayakkabı Sergisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?