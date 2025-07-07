Ankara'nın Beypazarı ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Kırbaşı Mahallesi'nde H.E'ye ait tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümemesi için ilk müdahaleyi gerçekleştiren mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle hasar gören tarlada soğutma çalışması yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Tarla Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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