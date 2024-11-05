Beypazarı'nda Toplu Taşıma Protokolü İmzalandı

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Beypazarı'nda, belediye ile Beypazarı Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi arasında toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan işbirliği sonucunda ilçede faaliyet gösteren halk otobüslerinin seferleri belediye tarafından denetlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özer Kasap, önceliklerinin toplu taşımada vatandaşların memnuniyeti olduğunu belirtti.

Vatandaşların güvenli, konforlu ve zamanında hizmet almasını sağlamak amacıyla protokol imzaladıklarını vurgulayan Kasap, vatandaşlardan alınacak dönütlere göre ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılacağını kaydetti.