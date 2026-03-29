Beypazarı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
29.03.2026 12:50
Beypazarı'nda otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Yunus Kılıç (55) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beypazarı- Ankara yolu 8'inci kilometresi Azmak mevkisinde meydana geldi. Yunus Kılıç yönetimindeki 06 CEB 769 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BF 0954 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücülerden Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü ile araçlardaki toplam 4 yaralı, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

