Beypazarı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli 50 ton nohut tohumu dağıtıldı.
İlçe Tarım Orman Müdürü Adem Büyükhan, 333 çiftçiye TAKE Projesi kapsamında yüzde 50 hibe destekli 150'şer kilogram nohut tohumu dağıtıma başladıklarını belirtti.
Büyükhan, ilçe genelinde resmi kayıtlara göre 51 bin 400 dekar alanda nohut ekildiğini, dönüm başına 110-120 kilogram ürün alındığını aktardı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Üreticilere Yüzde 50 Hibeli Nohut Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
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