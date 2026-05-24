Beypazarı\'nda Yağmur Duası ve Şükür

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen yağmur duası programı sırasında başlayan sağanak nedeniyle mahalle sakinleri camide şükür duası etti.

Kırsal Kerbanlar Mahallesi'nde geleneksel olarak gerçekleştirilen yağmur duası için vatandaşlar bir araya geldi.

Mahalle sakinleri, dua etmek üzere hazırlık yaptıkları sırada etkili olan sağanağın başlaması üzerine camiye geçerek şükür duasında bulundu.

Programın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.