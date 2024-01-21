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Beypazarı'nda Yağmur ve Kar Yağışı Devam Ediyor - Son Dakika
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Beypazarı'nda Yağmur ve Kar Yağışı Devam Ediyor

Beypazarı ilçesinin şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karaşar ve Kirazyanı mahallelerinde kar yağışı etkili bir şekilde devam ederken, yaylalar da beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yılkı atlarının karınlarını doyurmak için karı ayaklarıyla eşeleyerek ot bulmaya çalıştıkları görüldü.

Beypazarı\'nda Yağmur ve Kar Yağışı Devam Ediyor
21.01.2024 - 23:37,
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Beypazarı İlçesinin şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışının etkisini sürdürüyor.

Karaşar Mahallesi ve çevresinde kar yağışının etkili biçimde sürerken ve Kirazyanı Mahallesi de beyazlara büründü.

Sabaha karşı başlayan yağış Karagöl başta olmak üzere, Uşakgöl yaylası, kemerez yaylası, Kirazyanı yaylasında, yaylaları karla kapladı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yazın sıkça rastlanan yılkı atlarının karda karınlarını doyurmak üzere karı ayaklarıyla eşeleyerek ot bulmaya çalıştıkları görüldü.

Kaynak: AA
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