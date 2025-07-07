Beypazarı\'nda Yangın: 40 Dönüm Buğday Tarlası Zarar Gördü

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında, 40 dönümlük ekili alan zarar gördü.

Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi'nde İsmail Ertuğrul'a ait buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürülürken, yaklaşık 40 dönüm ekili alan zarar gördü.