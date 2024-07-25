Beypazarı'ndaki Lavanta Bahçesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde lavantaların açtığı Hıdırlık Tepesi ilgi görüyor.

Millet bahçesinin de bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar, keyifli vakit geçiriyor.

Ziyaretçilerden Yaşar Yılmaz, lavanta kokuları arasında mesire alanında çay içtiklerini söyledi.

Herkese bu güzel manzarayı görmelerini tavsiye eden Yılmaz, "Gördüğümüz manzara karşısında adeta büyülendik. Çünkü tam karşımızda Beypazarı'nın eski mahalleleri bulunuyor. Bir yandan çayınızı yudumlarken, bir yandan da Beypazarı'nı izliyorsunuz. Bu muhteşem manzarayı lavanta kokuları içinde izliyorsunuz." dedi.