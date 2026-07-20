Beypazarı\'ndaki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü.

Beypazarı Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, dün ilçenin değişik noktalarında çıkan 10 yangına müdahale etti.

Oymağaaç Mahallesi'ndeki bağlarda çıkan yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Köylülerin de yardımıyla evlere sıçramadan söndürülen yangında yaralanan bir vatandaş da hastanede tedavi altına alındı.