Beypazarı'ndan İlk Umre Kafilesi Yola Çıkıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinden, Kurban Bayramı sonrasının ilk umre kafilesi yarın kutsal topraklara uğurlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal mekanlara gidecek kafileye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün, hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Uğurlanacak kafilede toplam 200 umre yolcusunun yer aldığını belirten Müftü Süsün, şu bilgileri paylaştı:

"Kurban Bayramı'nın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla ilçemizden gidecek bu ilk kafile, doğrudan Mekke'ye ulaşacak ve kutsal topraklarda 14 gün kalacak. Organizasyonda kafile başkanı olarak ise komşu ilçemiz Nallıhan'ın Müftüsü Selahattin Aydın görev alacak. Tüm umrecilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum."