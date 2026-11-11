Beypazarı\'nın kırsalında yılkı atları kar altında taylarıyla otlarken görüntülendi

Beypazarı'nın kırsalında yılkı atları kar altında taylarıyla otlarken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yılkı atları, kar yağışının ardından taylarıyla karla kaplı arazide otlarken görüntülendi. İlçenin üç bölgesinde ot arayan atlar, kar örtüsünün ince olduğu alanlarda beslenirken bölgedeki koyun sürüsünde yeni doğan kuzu ve annesi de görüntülendi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğal yaşamlarını sürdüren yılkı atları, kar yağışının ardından otlanırken görüntülendi.
İlçenin kırsal kesimlerinde gruplar halinde yaşayan yılkı atları, beyaz örtüyle kaplanan arazilerde taylarıyla otladı.
Beypazarı'nın üç farklı bölgesinde görüntülenen atlar, kar örtüsünün daha ince olduğu alanlarda ot arayarak yaşamlarını sürdürüyor.
Öte yandan, bölgede otlayan bir koyun sürüsünde yeni doğan kuzu ve başından ayrılmayan annesi de görüntülendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?