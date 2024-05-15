Beypazarı Özel Eğitim Okulu Öğrencileri Sergi ve Kermes Açtı

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Beypazarı özel öğrencilerin resimlerinin ve el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergi ile kermes açıldı.

Eti Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı "Bizim Renklerimiz Resim, El Sanatları ve Kermesi", Atatürk Parkı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Okul Müdürü Levent Yüksel, şube müdürleri, okul müdürleri, aileler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yaptıkları güzel çalışmalardan ötürü öğrencileri tebrik eden Uslu, kermese katkı veren ailelere de teşekkür etti.