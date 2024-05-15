Beypazarı Özel Eğitim Okulu Öğrencileri Sergi ve Kermes Açtı - Son Dakika
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Beypazarı Özel Eğitim Okulu Öğrencileri Sergi ve Kermes Açtı

Beypazarı Özel Eğitim Okulu Öğrencileri Sergi ve Kermes Açtı

Eti Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı 'Bizim Renklerimiz Resim, El Sanatları ve Kermesi' adlı sergi ve kermes, Atatürk Parkı'nda düzenlenen törenle açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, okul yöneticileri, öğretmenler, aileler ve öğrencilerin katıldığı açılışta, öğrencilerin güzel çalışmaları takdir edildi ve kermese katkı sağlayan ailelere teşekkür edildi.

15.05.2024 16:49
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Beypazarı özel öğrencilerin resimlerinin ve el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergi ile kermes açıldı.

Eti Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı "Bizim Renklerimiz Resim, El Sanatları ve Kermesi", Atatürk Parkı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Okul Müdürü Levent Yüksel, şube müdürleri, okul müdürleri, aileler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yaptıkları güzel çalışmalardan ötürü öğrencileri tebrik eden Uslu, kermese katkı veren ailelere de teşekkür etti.

Kaynak: AA

Eti Soda, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Özel Eğitim Okulu Öğrencileri Sergi ve Kermes Açtı - Son Dakika

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