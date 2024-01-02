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Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı: Plakalarda Karekod Uygulamasına Geçildi - Son Dakika
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Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı: Plakalarda Karekod Uygulamasına Geçildi

Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan, araç plakalarında yeni yıl itibarıyla 'karekod' uygulamasına geçildiğini belirtti. Ercan, plakalarda yapılan bu uygulamanın sahte plaka ve merdiven altı plaka verilmesinin önüne geçeceğini ifade etti.

Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı: Plakalarda Karekod Uygulamasına Geçildi
02.01.2024 - 21:31,
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Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan, araç plakalarında yeni yıl itibarıyla "karekod" uygulamasına geçildiğini belirtti.

Ercan, yaptığı açıklamada, Federasyonlarının başlattığı çalışma ile plakalarda "karekod" uygulamasına başladıklarını söyledi.

Çalışma ile sahte plaka ve merdiven altı plaka verilmesinin önüne geçilmiş olacağına işaret eden Ercan, "Sıfır araçlarda karakodlu plaka basmaktayız. Bu plakaları ilerleyen zamanlarda mevcut plakalarda da değiştirilecek. Vatandaş için çok iyi bir uygulama. Aynı plakadan başka araçta bulunması ve çeşitli yerlerden kaçması olasılığı yaşanıyor. Bunların önüne geçmek amacıyla karekod uygulamasına geçtik. Bundan böyle sahteciliğin, sahte plakanın önüne de geçilmiş olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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