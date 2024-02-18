Beypazarı, turistleri tarihte yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika
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Beypazarı, turistleri tarihte yolculuğa çıkarıyor

Beypazarı, turistleri tarihte yolculuğa çıkarıyor

Ankara'nın turistik ilçesi Beypazarı, korunan geleneksel mimari yapıları ve cumbalı evleriyle hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Anadolu kasabası, turistlere adeta tarihte yolculuk deneyimi sunuyor. Beypazarı'nı ziyaret edenler arasında Koreli turistlerin de olduğu belirtilirken, İsmail Ünlüsoy ise ilçenin turizmde daha iyi noktalara gelebileceğini ifade etti.

18.02.2024 18:53
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Ankara'nın turistik ilçesi Beypazarı, hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Anadolu kasabası, korunan geleneksel mimari yapıları ve cumbalı evleriyle misafirlerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

İlçeyi ziyaret edenlerden İsmail Ünlüsoy, hafta sonunu ve havanın iyi olmasını fırsata çevirdiğini belirtti.

Beypazarı'nın ilgi gördüğünü ve özellikle cumartesi pazar günleri yoğunluk yaşandığını anlatan Ünlüsoy, "Koreliler de gelmişler geziyorlar. Beypazarı tanıtımlarla turizmde daha iyi noktalara gelebilir." dedi.

Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

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