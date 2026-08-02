Beypazarı Yüzme Havuzu Haftada Açık - Son Dakika
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Beypazarı Yüzme Havuzu Haftada Açık

Beypazarı Yüzme Havuzu Haftada Açık
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Beypazarı'ndaki havuz, pazartesi hariç haftanın diğer günleri halkın kullanımına açık.

Beypazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ilçedeki yarı olimpik yüzme havuzunun pazartesi günleri bakım ve temizlik nedeniyle kapalı olduğunu, haftanın diğer günlerinde ise belirlenen program dahilinde vatandaşların kullanımına açık olduğunu bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, havuzda bazı saatlerde öğrencilere yönelik yüzme kursları düzenlenirken, kurs saatleri dışında vatandaşlar tesisten yararlanabiliyor.

Programa göre salı günü 10.00-11.00 ile 13.00-15.00 saatleri arasında yüzme kursları gerçekleştiriliyor. Bu saatlerin dışında havuz, halkın kullanımına açık bulunuyor.

Çarşamba ve perşembe günleri ise havuz, 08.00-20.00 saatleri arasında tamamen vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Cuma günü 10.00-12.00, cumartesi günü de 10.00-12.00 saatleri arasında kurslar düzenlenirken, diğer saatlerde vatandaşlar havuzu kullanabiliyor.

Pazar günü ise 09.00-20.00 saatleri arasında havuz tamamen halkın kullanımına açık olarak hizmet veriyor.

Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, havuzda hijyen ve temizliğe büyük önem verdiklerini belirterek, pazartesi günlerini genel bakım ve temizlik çalışmaları için ayırdıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı Yüzme Havuzu Haftada Açık - Son Dakika

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