Beyrut Büyükelçisi Lütem, Lübnan Dürzi lideri Ebi el-Muna ile bir araya geldi

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Dürzi cemaatinin ruhani lideri Şeyh Sami Ebi el-Muna'yı ziyaret etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Lütem'in Ebi el-Muna ile bir araya geldiği belirtildi.

Lütem'in ziyaretinde Lübnan ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.