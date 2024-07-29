Beyrut Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

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İsrail'in Lübnan'a muhtemel saldırıları nedeniyle askıya alınan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferleri aşamalı olarak başladı.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki bilgi ekranında uçuşların yeniden düzenlendiği görüldü.

Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerine göre de sabah yeniden başlayan uçuşlar kapsamında bazı uçaklar havalimanına indi.

Gece askıya alınan seferlerin yeniden başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Havalimanı'ndan, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan'ın Demmam kentindeki havalimanından gelen uçaklar havalimanına ulaştı.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan bazı seferlerin yapıldığı aktarılırken bazı seferlerin ise iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Havalimanından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam askıya alınan uçuşların saat 08.00'den itibaren aşamalı olarak başladığını belirtti.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle 28 Temmuz Pazar akşamı planlanan tüm uçuşlar iptal edilmiş veya ertelenmişti.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.