Beyrut Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyrut Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

İsrail'in Lübnan'a muhtemel saldırıları nedeniyle askıya alınan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferleri aşamalı olarak başladı. Gece askıya alınan seferlerin yeniden başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Havalimanı'ndan, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan'ın Demmam kentindeki havalimanından gelen uçaklar havalimanına ulaştı. Havalimanından bazı seferlerin yapıldığı aktarılırken bazı seferlerin ise iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

29.07.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'a muhtemel saldırıları nedeniyle askıya alınan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferleri aşamalı olarak başladı.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki bilgi ekranında uçuşların yeniden düzenlendiği görüldü.

Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerine göre de sabah yeniden başlayan uçuşlar kapsamında bazı uçaklar havalimanına indi.

Gece askıya alınan seferlerin yeniden başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Havalimanı'ndan, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan'ın Demmam kentindeki havalimanından gelen uçaklar havalimanına ulaştı.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan bazı seferlerin yapıldığı aktarılırken bazı seferlerin ise iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Havalimanından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam askıya alınan uçuşların saat 08.00'den itibaren aşamalı olarak başladığını belirtti.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle 28 Temmuz Pazar akşamı planlanan tüm uçuşlar iptal edilmiş veya ertelenmişti.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Lübnan, İsrail, Beyrut, Katar, Ürdün, Dubai, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 11:58:20. #1.13#
SON DAKİKA: Beyrut Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement