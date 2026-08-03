Beyrut Patlaması: Adalet Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyrut Patlaması: Adalet Talebi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla adalet çağrısı yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması için soruşturmayı yürüten hakimin iddianameyi daha fazla gecikmeden hazırlaması gerektiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen ülkenin "hala kapanmayan bir yarayla yaşadığını" ifade etti.

Patlamada hayatını kaybedenleri, yaralananları ve yıllardır adalet bekleyen aileleri unutmadıklarını belirten Avn, bu acı hatıranın yalnızca bir yas günü değil, aynı zamanda gerçeğin ortaya çıkarılması, adaletin sağlanması ve sorumluların hesap vermesi yükümlülüğünü hatırlattığını kaydetti.

Patlamada ihmali, kusuru ya da sorumluluğu bulunan herkesin hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Avn, soruşturmayı yürüten hakimin iddianameyi daha fazla gecikmeden hazırlamasının artık zorunluluk olduğunu vurguladı.

Lübnan yargısına "bağımsızlığını ortaya koyma ve mağdurlara adaleti sağlama" çağrısında bulunan Avn, iddianamenin yalnızca hukuki bir işlem değil, yaşamını yitirenlerin ve yıllardır gerçeği bekleyen ailelerinin hakkı olduğunu belirtti.

"Hesap verme süreci hiç kimseyi istisna tutmayacak"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da yaptığı açıklamada, "liman patlamasının açtığı ulusal yaranın hala kanamaya devam ettiğini" ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığını belirtti.

Adaletten taviz verilmeyeceğini vurgulayan Selam, "Beyrut Limanı patlaması dosyasında da diğer tüm dosyalarda da konumu ne olursa olsun hiçbir yetkiliye koruma sağlanmayacak. Hesap verme süreci hiç kimseyi istisna tutmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden edildiği belirtilmişti.

Dönemin Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, 25 Ocak 2023'te, liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların "istisnasız bir şekilde" serbest bırakılması kararı vermişti.

İngiltere Yüksek Adalet Divanı ise 13 Haziran 2023'te Londra merkezli bir şirketi liman patlamasında sorumlu bularak ölenlerin bazılarının yakınlarına ve yaralılara tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar, temel soruşturmayı Mart 2026'da tamamlayarak dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Yargıtay Başsavcılığına göndermişti.

Kaynak: AA

Beyrut Limanı, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut Patlaması: Adalet Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 12:50:14. #7.13#
SON DAKİKA: Beyrut Patlaması: Adalet Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.