Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı

BEYRUT, 16 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde İsrail hava saldırıları sonrası çıkan duman, 15 Kasım 2024.
İsrail savaş uçakları cuma günü sabah saatlerinde Beyrut'un güney banliyölerindeki Gubeyri bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı, İsrail ordu sözcüsünün bölgedeki bazı binaların boşaltılması için uyarıda bulunmasından kısa süre sonra gerçekleşti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
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