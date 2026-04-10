Beyrut'ta İsrail Müzakerelerine Protesto

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta onlarca kişi, İsrail ile yapılması planlanan müzakerelere tepki göstererek hükümete karşı protesto düzenledi.

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da çok sayıda kişi, ellerinde Hizbullah bayraklarıyla başkentte hükümet binası çevresinde toplandı.

İsrail ile yapılması planlanan müzakerelere karşı çıktıklarını belirten Hizbullah yanlısı grup, hükümet ve Başbakan Nevvaf Selam aleyhinde sloganlar attı. Kalabalık daha sonra sloganlar eşliğinde Hamra Sokağı'na doğru yürüdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Lübnanlı üst düzey bir yetkili AA'ya yaptığı açıklamada, gelecek hafta İsrail ve Lübnan arasında ABD'de hazırlık görüşmeleri yapılacağını belirtmişti.

Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e karşı "direnişi son nefeslerine kadar sürdüreceklerini" belirterek, Lübnan hükümetine "bedava tavizler vermeme" çağrısında bulunmuştu.