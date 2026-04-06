Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 3 Ölü
Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 3 Ölü

06.04.2026 01:03
İsrail ordusunun Beyrut'un doğusunda düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kadın yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkent Beyrut'un doğusunda bir konutu hedef alması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un doğusundaki Maruni Konutları bölgesinde bir binanın 3. katını hedef alması sonucu 2'si kadın 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Saldırıda 3 kadının da yaralandığı aktarıldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, ölen kadınlardan birinin Lübnan'da Hristiyanları temsil eden Lübnan Güçleri Partisinin Yahşuş Belde Temsilcisi Biyar Muavvad'ın eşi olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Beyrut'un doğusunda kalan Maruni Konutları bölgesindeki binada bir daireyi hedef alan saldırısında Lübnan Güçleri Partisinin Yahşuş Belde Temsilcisi Muavvad'ın hayatını kaybettiği, eşinin de ağır yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1461'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
