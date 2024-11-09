Beyrut'ta Yangın: El-Hamra'da Büyük Hasar

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki El-Hamra semtinde çıkan yangın birçok binada büyük hasara neden oldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, bu sabah Beyrut'un merkezindeki El-Hamra semtinde büyük bir yangın çıktı.

Olayda bir bina tamamen yanarken, çevredeki bazı binalarda da büyük hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

LBCI Lebanon News televizyonunun X platformunda yayımlanan görüntüde, El-Hamra'daki bir otoparkta park halindeki onlarca aracın yandığı görülüyor.

Otoparkta bir jeneratörün yandığı ve alevlerin kısa sürede araçlara sıçradığı belirtiliyor.