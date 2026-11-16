Beyşehir'de 30 doğasever tarihi rotada yürüdü, Karadiken'de kadınlar fidan dikti - Son Dakika
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Beyşehir'de 30 doğasever tarihi rotada yürüdü, Karadiken'de kadınlar fidan dikti

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Beyşehir'de düzenlenen doğa yürüyüşüne 30 doğasever katıldı; katılımcılar Vali Çeşmesi, Aksu Zindan Mağarası, Adada Antik Kenti ve Yazılı Kanyon güzergahında yürüdü. Karadiken Mahallesi'nde kadınlar mahalleyi yeşillendirmek için fidan dikip can suyu verdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğa yürüyüşü programı düzenlendi.

Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne 30 doğasever katıldı.

Etkinlikte katılımcılar, Vali Çeşmesi, Aksu Zindan Mağarası, Adada Antik Kenti ve Yazılı Kanyon'dan oluşan güzergahta yürüyüş yaptı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, doğa ve tarih dolu unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirterek güzel bir rotaya imza attıklarını söyledi.

Beyşehir'li kadınlardan fidan dikme etkinliği

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karadiken Mahallesi'nde kadınlar, mahalleyi yeşillendirmek amacıyla fidan dikti.

Mahallenin piknik alanında bir araya gelen kadınlar, kazma ve küreklerle açtıkları çukurlara orman fidanı dikti.

Dayanışma içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte dikilen fidanlara can suyu verildi.

Kaynak: AA
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