Beyşehir'de 30 doğasever tarihi rotada yürüdü, Karadiken'de kadınlar fidan dikti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğa yürüyüşü programı düzenlendi.

Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne 30 doğasever katıldı.

Etkinlikte katılımcılar, Vali Çeşmesi, Aksu Zindan Mağarası, Adada Antik Kenti ve Yazılı Kanyon'dan oluşan güzergahta yürüyüş yaptı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, doğa ve tarih dolu unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirterek güzel bir rotaya imza attıklarını söyledi.

Beyşehir'li kadınlardan fidan dikme etkinliği

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karadiken Mahallesi'nde kadınlar, mahalleyi yeşillendirmek amacıyla fidan dikti.

Mahallenin piknik alanında bir araya gelen kadınlar, kazma ve küreklerle açtıkları çukurlara orman fidanı dikti.

Dayanışma içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte dikilen fidanlara can suyu verildi.