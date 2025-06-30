Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Beyşehir Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli bir araçta ve ormanlık alanda belirlenen bölgede yapılan aramada, seri numarası bulunmayan, atışa hazır 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de 50 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?