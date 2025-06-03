Beyşehir\'de Apartman Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Beyşehir ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Müftü Mahallesi'ndeki 4 katlı evin birinci katındaki evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinlerinden dumandan etkilenen bir kadın ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mutfaktan çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.