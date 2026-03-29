Beyşehir'de Denetim ve Yangınlar

29.03.2026 17:50
Beyşehir'de alkol testinde 0,62 promil çıkan sürücüye 27 bin lira ceza kesildi. Yangınlar kontrol altına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında durdurulan bir otomobilin sürücüsünün yapılan alkol testinde 0,62 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü statüsünde olan kişinin ayrıca ehliyetini de yanında bulundurmadığı anlaşıldı. Bu durum üzerine, aday sürücünün ehliyeti iptal edilerek cezai işlem uygulandı. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira, ehliyetini yanında bulundurmamaktan ise 2 bin 719 lira olmak üzere toplamda 27 bin 719 lira para cezası kesildi.

Kasksız motosiklet sürücüleri ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletliler, Kent Güvenlik Sistemi Kameraları (KGYS) tarafından takip edildi. Mahalle aralarında izlerini kaybettirmeye çalışan motosikletlilerden biri, polisin ısrarlı takibi sonucu yakalanma korkusuyla motosikletini yol kenarına park edip yaya olarak kaçtı.

Plaka üzerinden yapılan incelemede, motosiklet sürücüsüne ve sahibine farklı trafik kurallarını ihlal etmekten toplamda 90 bin lira para cezası uygulandı.

Beyşehir'deki yangınlar paniğe yol açtı

Beyşehir ilçesinde aynı gün farklı noktalarda yangın çıktı.

İlçe merkezinde iki ayrı adreste meydana gelen yangınlar üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangınlar büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlardan birinin mutfakta ocakta unutulan bir kaptan, diğerinin ise çamaşır makinesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, Beyşehir Gölü kıyısında sazlık alanda çıkan yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA

Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
Tuz Gölü fayında şok gerçek İç Anadolu sessizce genişliyor Tuz Gölü fayında şok gerçek! İç Anadolu sessizce genişliyor
Taraftar akın edecek Galatasaray yeni bir sektöre giriyor Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
Bernardo Silva’dan Galatasaray’a yeşil ışık Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yeşil ışık
Mide bulandıran görüntüler Son kullanma tarihi “yok artık“ dedirtti Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

18:14
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
17:54
Fenerbahçe Opet, Galatasaray’ı farklı yendi
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı farklı yendi
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
17:00
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
