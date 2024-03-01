Beyşehir'de Düzenlenen Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyşehir'de Düzenlenen Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Beyşehir\'de Düzenlenen Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Beyşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci olan eser sahibine bin 500 lira ödül verilecek. Yarışmaya 45 kadın fotoğrafçı 343 eserle katıldı. Ödül töreni 8 Mart'ta gerçekleştirilecek.

01.03.2024 16:09  Güncelleme: 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması yapıldı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmaya 45 kadın fotoğrafçının 343 eserle katıldığını belirtti.

Yarışmada birinci gelen eserin sahibi bin 500, ikinci olan eserin sahibi bin lira ve üçüncü de 750 liralık para ödülünün sahibi oldu.

Ödül töreni 8 Mart'ta yapılacak.

Beyşehir'de hububat ekili alanlarda ürün gelişim kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumda görevli uzman teknik personel tarafından sahada yürütülen çiftçi ziyaretlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, çiftçi ziyaretleri ile birlikte sahip oldukları ekili alanların da kontrol edilerek ürün gelişimlerinin incelendiği belirtilerek, "Hububat ekili tarlalarımızda çıkış, hastalık ve zararlı kontrolleri yapılmakta olup, üretimin başından hasat dönemine kadar tüm tarımsal alanlarımız İlçe Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir."ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Beyşehir, Tarım, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Düzenlenen Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
14:21 Yavaş mı Altınok mu İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç
14:07 Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun TV programı teklifine yanıt verdi Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun TV programı teklifine yanıt verdi
14:06 Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı
21:01 İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze’ye yürüdü İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze'ye yürüdü
15:59 Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
15:36 Moskova’da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni’nin cenazesi görüntülendi Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
14:29 Van sürgününün perde arkası Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş Van sürgününün perde arkası! Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş
14:21 Otomobil almak için en doğru zaman hangisi Otomobil almak için en doğru zaman hangisi?
14:16 Kate Middleton’ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı
14:06 “Çirkinler“ çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar "Çirkinler" çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar
13:37 İmamoğlu’ndan Ali Koç’u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi İmamoğlu'ndan Ali Koç'u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 17:00:40. #1.12#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Düzenlenen Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement