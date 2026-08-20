Beyşehir'de Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Düğün salonunda elektrik akımına kapılan E.A.E., hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürüyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Düğün salonu olarak kullanılan alanda akıma kapılan E.A.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A.E, ilk müdahalenin ardından Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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