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Beyşehir'de Hayvan Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Beyşehir'de Hayvan Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Beyşehir ilçesinde hayvan varlığının korunmasına yönelik yürütülen aşılama çalışmaları sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinde aşılama, koruma, kontrol ve kimliklendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Halkın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için hayvan hastalığı tarama ve kontrol çalışmaları da titizlikle yürütülmektedir.

Beyşehir\'de Hayvan Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor
30.01.2024 - 14:51,
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Beyşehir ilçesinde hayvan varlığının korunmasına yönelik yürütülen aşılama çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarda aşılamanın yanı sıra koruma, kontrol ve kimliklendirme çalışması yürütüyor.

Kurumdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için hayvan hastalığı tarama ve kontrol çalışmaları da hayvan sağlığı ekiplerince titizlikle yürütülmektedir."ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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