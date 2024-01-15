 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beyşehir'de Hayvan Tespit ve Denetim Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beyşehir'de Hayvan Tespit ve Denetim Çalışmaları Devam Ediyor

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, anaç koyun keçi desteği tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı. Küçükbaş hayvancılık yapılan işletmelerde yerinde hayvan tespitleri ve kimliklendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Beyşehir'de bitki koruma ürünü bayileri denetlenirken, vatandaşlara boy limiti altında balık tüketilmemesi çağrısı yapıldı.

Beyşehir\'de Hayvan Tespit ve Denetim Çalışmaları Devam Ediyor
15.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:40
Abone Ol

Beyşehir'de anaç koyun keçi desteği tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bu konuda yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda küçükbaş hayvancılık yapılan işletmelerde yerinde hayvan tespitleri de yapıldı. Kimliklendirme ve sağlık taraması çalışmaları da gerçekleştirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Beyşehir'de bitki koruma ürünü bayileri denetlendi

Beyşehir ilçesinde bitki koruma ürünleri bayileri denetlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe müdürlüğü teknik personelince faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri Bayilerinin denetimlerinin yapıldığı bildirildi.

Yapılan denetimde, bitki koruma ürünlerinin (zirai ilaçların) son kullanma tarihleri, etiket ve barkod bilgileri, ruhsat kontrolleri yapıldığı kaydedildi.

Beyşehir'de vatandaşlara boy limiti altında balık tüketmemesi çağrısı

Beyşehir'de, vatandaşlara boy limiti altında balık satın alınmaması ve tüketilmemesi çağrısında bulunuldu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen denetimlerde su ürünleri kontrol ekipleri tarafından balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ile perakende satış noktaları denetime tabi tutuldu.

Denetimlerde balık boy yasaklarına uyulup uyulmadığı da incelenirken, kontrollerde sazan balığı için 40, sudak ve kadife sazanı için 26, tatlı su kefali balığı için de 20 santimetre boy limitinin olduğu hatırlatıldı.

Bu limitlerin altında avlanmanın cezai müeyyide gerektirdiği bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Beyşehir, Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Hayvan Tespit ve Denetim Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


16:33
İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49
80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36
Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:36
Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:20
Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16
Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04
Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:51
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti

Son Dakika
16:33 İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36 Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:36 Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:20 Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:51 İYİ Parti'de deprem sürüyor! Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun partiden istifa etti
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 16:55:42. #1.13#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Hayvan Tespit ve Denetim Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement