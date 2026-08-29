Beyşehir'de İşçi İskelesinden Düştü
İnşaat iskelesinden düşen 30 yaşındaki işçi hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı.
Yeni Mahalle'deki bir inşaatta, dış cephe mantolama yapan Salih Y. (30), iskeleden düştü.
Yaralı işçi, ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de İşçi İskelesinden Düştü - Son Dakika
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Sizin düşünceleriniz neler ?