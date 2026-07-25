Beyşehir'de Kavgada 1 Şüpheli Tutuklandı
Beyşehir Göl Festivali'nde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, 1 şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18. Beyşehir Göl Festivali'nde konser sırasında dün çıkan kavgada A.Ş. (16) ile A.T'nin (17) bıçakla yaralanması üzerine çalışma başlattı.
Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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