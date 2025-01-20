Beyşehir'de Koreli turistleri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
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Beyşehir'de Koreli turistleri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü

Beyşehir\'de Koreli turistleri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsle otomobilin çarpması sonucunda Eyüp Eyi ve oğlu Mehmet Eyi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 Koreli turist ise taburcu edildi.

20.01.2025 15:51  Güncelleme: 15:53
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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Koreli turistleri taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada ölen Eyüp Eyi (41) ve oğlu Mehmet Eyi (17), toprağa verildi. Yaralanan 5'i Koreli turist ise taburcu edildi.

Kaza, geçen hafta cumartesi saat 22.30 sıralarında Beyşehir- Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Kapadokya'dan Antalya'ya dönen Koreli Lee Hyogeun'un kullandığı 07 BIN 111 plakalı minibüs, Ferhat Türksoy yönetimindeki 42 Y5545 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobildeki Eyüp Eyi hayatını kaybetti, sürücüsü Türksoy ve yanındaki Mehmet Eyi ile minibüs şoförü Lee Hyogeun ve beraberindeki 4 Koreli turist yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Eyi de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Ferhat Türksoy, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Türksoy'un tedavisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam ediyor.

Cenazeleri yakınlarına teslim edilen inşaat ustası Eyüp Eyi ve oğlu Mehmet Eyi, Beyşehir ilçesi Esence Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyşehir'de Koreli turistleri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

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