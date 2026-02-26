Beyşehir'de Meslek Seçimi Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir'de Meslek Seçimi Eğitimi

Beyşehir\'de Meslek Seçimi Eğitimi
26.02.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrencilere meslek seçimi ve iş arama becerileri hakkında bilgi verildi.

Beyşehir'de öğrencilere yönelik düzenlenen programda doğru meslek seçimi ve iş arama becerileri anlatıldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Konya İl Müdürlüğü Beyşehir Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Seyfettin Süleyman Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bir araya getirdi.

"Geleceğin Mesleği" uygulaması kapsamında düzenlenen sunumda doğru meslek seçiminin önemi, kariyer planlaması, özgeçmiş hazırlama, iş arama kanalları ve iş gücü piyasasına hazırlık süreçleri ele alındı. Öğrencilere, ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönelmenin uzun vadeli başarı açısından kritik olduğu vurgulandı."

Beyşehir ADEM'de kursiyerlere yaşlı sağlığı eğitimi

Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik yaşlı sağlığı ve ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Beyşehir Devlet Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programında, kursiyerler sağlık alanında önemli bilgiler edindi.

Eğitim kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Hemşiresi Seher Ulu ve Beyşehir Devlet Hastanesi Acil Sorumlusu Hemşire Ertan Şimşek, katılımcılarla bir araya geldi.

Programda; temel ilk yardım uygulamaları, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri ve yaşlı sağlığının korunmasına yönelik yaklaşımlar ele alındı.

Beyşehir'de vergi haftası etkinlikleri sürüyor

Vergi Haftası kapsamında Beyşehir Vergi Dairesi Müdürü Memduha Saidali ve beraberindeki heyet, ilçe merkezindeki kamu kurumlarını ziyaret etti.

Program çerçevesinde Beyşehir Belediyesi de ziyaret edilen kurumlar arasında yer aldı.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Adil Bayındır, verginin kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve yatırımların devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bayındır, "Vergi bilincinin artması, güçlü bir devlet yapısının ve sağlıklı bir yerel yönetim anlayışının temel taşlarından biridir. Gelişen ve büyüyen Beyşehir'imiz için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Meslek Seçimi Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:11
İngiltere’den video çekip Türkiye’de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:23:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Meslek Seçimi Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.