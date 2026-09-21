Beyşehir\'de muhtarın girişimiyle Burak Subaşı kokpitte pilotluk hayalini yaşadı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan özel gereksinimli Burak Subaşı'nın (18) yıllardır süren tutkusu, muhtar Olcay Uğur girişimleriyle gerçeğe dönüştü. Pilotluk heyecanını yakından yaşamak isteyen Subaşı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Hava Yolları tarafından misafir edilip kokpite alındı. O anları Bakan Abdulkadir Uraloğlu da sanal medya hesaplarından paylaştı.

Beyşehir ilçesi Avşar Mahallesi'nde yaşayan özel gereksinimli Burak Subaşı, tahtadan yaptığı uçak maketleriyle yaşattığı havacılık hayali mahalle muhtarı Olcay Uğur'un girişimleriyle gerçeğe dönüştü. Burak Subaşı, babası Turgut Subaşı ve Avşar Mahallesi Muhtarı Olcay Uğur ile Konya'dan İstanbul'a uçtu. Türk Hava Yolları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle kokpite giren Burak, uçuş süreçlerini yakından görüp, çeşitli yönlendirme ve eğitimleri de takip etme fırsatı buldu.

'YOL ARKADAŞIYIM'

Avşar Mahallesi Muhtarı Olcay Uğur, "Burak'ın hayali benim için sıradan bir istek değildi. Ben onun sadece muhtarı değil, hayallerine ortak olmuş bir yol arkadaşıyım. Kendisine muhtar yardımcılığı görevini verirken de ona olan güvenimizi ve sevgimizi göstermek istedim. Onun yıllardır uçaklara bakarken duyduğu heyecanı, kokpitte yaşadığını görmek benim için tarif edilemez bir mutluluktu. Beyşehir'den İstanbul'a aslında sadece uçmadık, Burak'ın yıllardır kurduğu bir hayale birlikte uçtuk. Burak'ın yüzündeki o mutluluk, bütün çabalara değdi. Bu güzel hayale destek veren Türk Hava Yolları'na, Bakanlığımıza, emeği geçen herkese şehrimiz ve mahallem adına teşekkür ederim" dedi.

BAKAN URALOĞLU PAYLAŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Burak Subaşı'nın kokpitte geçirdiği zaman ve uçuş süreçlerini takip ettiği anları, "Havacılığa gönül vererek kendi imkanlarıyla ahşaptan uçak yapan Burak kardeşimizin, pilotluk heyecanını yakından yaşama hayalini gerçeğe dönüştürdük" notuyla sanal medya hesaplarında paylaşıldı.