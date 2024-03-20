Beyşehir'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyşehir'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Artırıldı

Beyşehir\'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Artırıldı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ramazan ayı dolayısıyla ilçe merkezindeki gıda satışı yapılan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen koşulları, ürün saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve kullanılan ekipmanların uygunluğu kontrol edildi. Vatandaşlar, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 alo gıda hattını arayabilecekler.

20.03.2024 17:53  Güncelleme: 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla gıda ürünlerine yönelik denetimler artırıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilçe merkezindeki gıda satışı yapılan işletmeler denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı denetimlerde, gıda kontrol görevlileri tarafından işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi.

Yürütülen denetimlere ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, "Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 alo gıda hattını arayabilirler." denildi.

Kaynak: AA

Beyşehir, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TÜBİTAK, Her Üniversiteye TEKNOFEST Atölyesi Açılması İçin Çağrı Yapacak
    19:13 TÜBİTAK, Her Üniversiteye TEKNOFEST Atölyesi Açılması İçin Çağrı Yapacak

    TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini vurgulayarak, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrı yapacaklarını duyurdu. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknolojiye odaklanan 2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemine değinerek, bu plan çerçevesinde ülkenin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yurt dışı yarışma masraflarının karşılanması ve TEKNOFEST atölyelerinin her üniversitede açılması da yer alacak.

  • Denizli'de trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti
    19:11 Denizli'de trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti

    Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Kazada alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Olayın ardından tutuklanan sürücünün muhtar adayı olduğu belirtildi.

  • Akyazı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
    19:06 Akyazı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Burdur-Antalya Karayolunda Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı
    19:03 Burdur-Antalya Karayolunda Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı

    Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
18:32 Rize’de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı Rize'de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
17:24 Antalya’da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Antalya'da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
16:23 Yunan F-16’sı Ege Denizi’ne düştü Yunan F-16'sı Ege Denizi'ne düştü
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:25 Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 19:11:31. #1.13#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement