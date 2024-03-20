Beyşehir ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla gıda ürünlerine yönelik denetimler artırıldı.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilçe merkezindeki gıda satışı yapılan işletmeler denetlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı denetimlerde, gıda kontrol görevlileri tarafından işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi.
Yürütülen denetimlere ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, "Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 alo gıda hattını arayabilirler." denildi.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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