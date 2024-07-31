Beyşehir'de Seracılık Yapmak İsteyen Çiftçilere Yüzde 70 Hibeli Devlet Desteği

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Beyşehir'de seracılık yapmak isteyen çiftçilere yüzde 70 hibeli devlet desteği sağlanacak.

Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin 23 Ağustos'a kadar başvuruda bulunması gerektiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir'de "KOP ile yaz seraları gelişiyor" projesinin hayata geçirileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu proje çerçevesinde 15 çiftçiye yüzde 70'i hibeli 525 metrekare sera kurulumu yapılacağı vurgulanarak şu ayrıntılara yer verildi:

"Başvurular 23 Ağustos 2024 tarihi mesai bitimine kadar Beyşehir İlçe Tarım Müdürlüğüne yapılacaktır. Projemizin amacı, bölgemizde seracılığı geliştirmek ve çiftçi ailelerinin birim alandan daha fazla gelir elde etmesini sağlamaktır. Bunun yanında serada sebze üretimini bölge çiftçilerine benimsetmek ve küçük arazi sahibi çiftçilerin yaşam standartlarının yükselmesine katkıda bulunmaktır."