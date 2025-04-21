Beyşehir\'de Su Ürünleri Denetimi Artıyor

Beyşehir'de 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağı dolayısıyla göl ve göletlerde yürütülen denetim mesaisi devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, göl ve iç sularda su ürünlerinin neslinin korunması amacıyla yürütülen balık av yasağının başlamasının ardından gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerini daha da yoğunlaştırdı.

Gölde yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında göl etrafında bulunan karaya çıkış noktaları ile sazlık alanların da denetlendiği, göl içerisinde balıkçı teknesi bulunup bulunmadığı ile sulara ağ atılıp atılmadığının kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, 15 Mart-15 Haziran'da arasında uygulanan av yasağı süresince tüm avcıların mevzuat hükümlerine uymaları, aksi takdirde yasağa uymayanların cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

Beyşehir'de doğada okuma etkinliği

Beyşehir ilçesinde doğada okuyorum etkinliği düzenlendi.

Yaklaşık 10 yıldır Ankara'da, son bir yıldır da Konya'da kitap okuma atölyeleri ile kadınlara kitap okuma ve doğru anlama rehberliği yapan Yazar Ayşegül Uysal'ın projesi ilçede hayata geçirildi.

Uysal'ın öncülüğünde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı'nın rehberliğinde ilçenin yeşil dokusu ile ön plana çıkan İslibucak mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte kitapsever kadınlar çocuklarıyla bir araya geldi.

Güne doğa yürüyüşü ile başlayan katılımcılar, açık alanda kitap okudu, kitap tahlil atölyesi oluşturdu.

Ayşegül Uysal, etkinliğe ilişkin olarak, bir ay boyunca birlikte aynı kitabı okumanın, ardından bir araya gelip o kitap üzerine konuşmanın ve paylaşım yapmanın insan ruhuna kazandırdıklarına vurgu yaptı.

Özellikle kadınların buna çok ihtiyacı olduğunu ve keşfetmedikleri bir dünyaya böylece harika bir yolculuk yaptıklarını anlatan Uysal, özellikle bunu doğada yaptıklarında içsel bir huzura yaklaştıklarını söyledi.