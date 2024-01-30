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Beyşehir'de Tatlı Su Balığı Avı Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Beyşehir'de Tatlı Su Balığı Avı Denetimi Yapıldı

Beyşehir ilçesinde gölde tatlı su balığı avı yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı denetimlerde ekipler, kentteki balıkçıların ruhsat ve belgelerini inceledi. Ekiplerce, avlanan balıkları boy limiti yönünden kontrol edildi. Benzer denetimler ilçe genelinde faaliyet gösteren balık işleme tesislerinde de gerçekleştirildi. Denetimlere ilişkin kurumdan yapılan açıklamada, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına endemik tür olan yağ balığının avlanmasının yasak olduğu da hatırlatılırken, balık boy yasaklarına uyulmamasının ise cezai müeyyide gerektirdiği kaydedildi.

Beyşehir\'de Tatlı Su Balığı Avı Denetimi Yapıldı
30.01.2024 - 14:11,
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Beyşehir ilçesinde gölde tatlı su balığı avı yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı denetimlerde ekipler, kentteki balıkçıların ruhsat ve belgelerini inceledi.

Ekiplerce, avlanan balıkları boy limiti yönünden kontrol edildi.

Benzer denetimler ilçe genelinde faaliyet gösteren balık işleme tesislerinde de gerçekleştirildi.

Denetimlere ilişkin kurumdan yapılan açıklamada, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına endemik tür olan yağ balığının avlanmasının yasak olduğu da hatırlatılırken, balık boy yasaklarına uyulmamasının ise cezai müeyyide gerektirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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Beyşehir, Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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