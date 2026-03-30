Beyşehir\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
E.C. yönetimindeki 48 K 1670 plakalı otomobil, Beyşehir-Üzümlü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?