Beyşehir\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

E.C. yönetimindeki 48 K 1670 plakalı otomobil, Beyşehir-Üzümlü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.