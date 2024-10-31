Beyşehir'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde sürücünün hayatını kaybettiği, arkadaşının ağır yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beyşehir'de 28 Ekim'de gece saatlerinde yaşanan kazanın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Öğretmenevinden Orman kavşağı istikametine seyir halinde olan Ömer Kara'nın (21) kullandığı 64 ABV 480 plakalı otomobilin, sollamak istediği H.K. idaresindeki 42 H 4400 plakalı araca çarptıktan sonra refüje çıkarak bir ağaca çarpması yer alıyor.

Ömer Kara'nın kullandığı 64 ABV 480 plakalı otomobil, Antalya Caddesi'nde yanından geçtiği bir otomobilin aynasına çarptıktan sonra kontrolden çıkmış, refüje çıkarak bir ağaca çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki T.A.K. (20) araçta sıkışmıştı.

Sürücü Kara, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.