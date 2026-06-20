Beyşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 17 parça halinde yaklaşık 2 bin kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 39 sentetik ecza hapı, satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.N. ve F.A.B. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" ile "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.